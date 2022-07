Hoy Estado de México-julio 19, 2022

Luego de concluir la inspección a la fundación Black Jaguar-White Tiger, cuyo dueño es Eduardo Serio, se localizaron más de 200 ejemplares de vida silvestre con huellas de maltrato y abandono, sobre todo felinos y primates que se encuentran en peligro de extinción.

La inspección que inició el 4 de julio y por la cual se emitió un acta administrativa, terminó este martes clausurando de manera total temporal el inmueble que se encuentra en Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, debido a que no cuentan con registro como predio que maneja vida silvestre de manera confinada, fuera de su hábitat natural, además de que de algunas especies no se cuenta con documentos que acrediten su procedencia legal.

Únicamente se cuenta con un registro del PIMVS ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual fue hallada por inspectores federales, abandonada en la carretera Picacho-Ajusco y que hace años fue utilizada para albergar a las especies.

Tras 15 días, la Profepa culminó la inspección, y resultado de esto, el propietario de la fundación contará con 5 días con prórroga de otros 5 para presentar alegatos y pruebas para su defensa.

En caso de vencerse el plazo, podrán ser fijadas las primeras multas en contra de Eduardo Serio por faltas al trato digno y respetuoso de los animales, por no tener registro ante la Semarnat, además de no contar con programas de manejo, reportes anuales y por no comprobar la procedencia legal de los animales.