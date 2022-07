Hoy Estado de México- julio 28, 2022

Una mujer acusó de abuso sexual al subdirector de Concertación Comercial del Gobierno de Naucalpan, Israel Naranjo Ortiz, señaló que ella y otra mujer fueron víctimas de este hombre y temen represalias después de hacer pública la denuncia.

A través de redes sociales una mujer comerciante del municipio, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato, declaró que Israel Naranjo las llevó a su oficina y les propuso tener sexo a cambio de regresarles sus mercancías.

Aunque ambas se negaron, el empleado municipal les hizo tocamientos a ambas, quienes, asustadas, decidieron abandonar las oficinas del hombre.

“Me quiso chantajear, al igual que a mi compañera, diciéndome que si yo también era traviesa, juguetona, y yo le dije que no era ese tipo de personas. Después se me acercó, me agarró de la pompa y me quiso besar a la fuerza, pero lo alcancé a aventar, enseguida me salí de su oficina”, narra una de las víctimas.