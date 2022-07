Hoy Estado de México – julio 18, 2022

La cantante Jennifer López y el actor Ben Afleck se casaron este fin de semana en Las Vegas, así en una ceremonia muy íntima, así lo reveló la intérprete de Let´s get loud en un comunicado.

Fue horas después de la boda que la protagonista de Marry Me lanzó un comunicado a través de su boletín oficial, On The J. Lo, en el que compartió las fotos de su vestido de novia, además de todos los detalles de la ceremonia, incluyendo una íntima carta dedicada a sus fans, en la que expresó sus más profundos sentimientos.

La pareja se comprometió hace 20 años, pero después terminaron su compromiso y cada quien tomó su camino.

En el 2021 reanudaron su relación y este fin de semana la pareja se dio el “sí” en una ceremonia secreta en Las Vegas, donde Elvis Presley los uniría en matrimonio, pero debido a que llegaron un poco retrasados, la boda tuvo que llevarse a cabo sin la presencia del “rey del rock”.

JLo compartió las primeras imágenes de la celebración, revelando su vestido de novia, sencillo, discreto y muy romántico.

La cantante de 52 años reveló un video luciendo su vestido de novia, mientras que el actor de 49 años subió otro video de cómo lucía con un impecable traje blanco.

JLo contó algunos de los pormenores que formaron parte de la boda, pues aseguró que ella y Affleck emprendieron un viaje a Las Vegas y que tuvieron que esperar a ser casados, como otra de las cuatro parejas que esperaban para casarse.