Hoy Estado de México – julio 17, 2022

Hace más de cuatro meses se armó todo un escándalo luego de que Sasha Sokol acusó a Luis de Llano de presunto abuso sexual, revelando que sostuvieron una relación mientras ella era menor de edad, una niña prácticamente.

La cantante confirmó que ya ratificó su demanda y el productor creativo ya fue notificado al respecto.

Fue el pasado 8 de marzo cuando Sasha Sokol señaló a Luis de Llano de abusar de ella desde los 14 años hasta que finalizaron su “noviazgo”, el cual comenzó cuando él tenía 39 años.

En respuesta, el productor negó haber cometido dicho delito y hasta aseguró que la madre de Sasha aprobaba su relación.

La denuncia de Sasha surgió tras la entrevista que le hizo Yordi Rosado en su programa a Luis de Llano, donde el productor y creador de grupos juveniles mencionó su «noviazgo» con la cantante.

Hace unos días, la cantante fue cuestionada por reporteros acerca de los avances de la denuncia, y la cantante confirmó que acudió a ratificarla, por lo que ya está “todo”.

“Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero (ya lo hice) totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más (…) Ya está ratificada, ya está notificado (Luis de Llano), ya todo”.