Hoy Estado de México-julio 01, 2022

La conductora Ingrid Coronado reaccionó a través de su cuenta de Instagram a la muerte de su ex marido Fernando del Solar, con quien procreó dos hijos: Luciano y Paolo.

Ingrid rompió el silencio y solicitó a los medios y a los fans respetar a la familia y a ella por lo que ahora viven tras la partida de Fer.

Asimismo, dió las gracias por los comentarios y el apoyo mostrado hacia la familia y evitó comentarios con respecto a los ataques injustos de los cuales ha sido víctima.

“A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas… A nuestros compañeros de prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familiar son lo más importante”.

Y es que después del fallecimiento del actor, a través de redes sociales Ingrid Coronado recibió un sinfín de comentarios debido a la ruptura de su relación con Fernando del Solar luego de que enfermara.

No obstante, los rumores se desmintieron luego de que los dos aclarar la situación, incluso Anna Ferro, viuda de Fer, salió en defensa de la ex garibaldi.

“Fluyamos en amor, si no es tu historia no la cuentes no te compres una historia que no es tuya, con tu vida es más que suficiente. Que estés en armonía, no juzgar, no criticar y eso es de seres humanos, de humanidad”.