julio 10, 2022

Al realizar la entrega de obras de repavimentación en cuatro comunidades de Tlalnepantla, el Presidente Municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, informó que estos trabajos tuvieron una inversión de poco más de 23 millones 736 mil pesos.

El edil dijo que las obras contribuirán a dignificar el entorno urbano y a elevar la calidad de vida de los ciudadanos de la Tierra de En Medio.

Durante la gira de trabajo por las colonias Loma Bonita, El Triángulo, La Providencia y Lomas de San Andrés Atenco, el Alcalde resaltó que algunas de estas obras fueron retomadas luego de que la administración anterior las dejara abandonadas.

«En Tlalnepantla seguimos trabajando en la dignificación de nuestras comunidades y eso solo es posible porque ahora las autoridades municipales están de regreso en las calles, ya que si no vemos y no sentimos no podemos resolver las necesidades como ustedes se merecen», afirmó Tony Rodríguez.