Hoy Estado de México – julio 05, 2022.

Con un programa de sensibilización dirigido a automovilistas, a fin de exhortar a los ciudadanos a respetar el Reglamento de Tránsito para evitar ser acreedores a multas, el ayuntamiento de Toluca dio inicio a la reactivación de las infracciones de tránsito.

Será a partir del próximo 11 de julio cuando se reactiven las infracciones de tránsito en la capital mexiquense, con más de 100 elementos femeninos de la Dirección de Sustentabilidad Vial, quienes ya recibieron capacitación en el uso del sistema electrónico llamado Hand Held, que permite emitir el ticket de la infracción.

Únicamente personal femenino de la corporación, debidamente acreditado, podrá aplicar infracciones de tránsito a través del dispositivo electrónico, con multas que van de 481 a mil 924.40 pesos, dependiendo de la infracción cometida.

Los infractores podrán acceder a un descuento de su multa del 70% el mismo día, es decir, 577.32 pesos, y de 50%, que serían 962.20 pesos, en los quince días posteriores, en el caso de la multa más alta.

De acuerdo con Tránsito municipal, la multa podrá ser pagada al instante a través de tarjeta de crédito o débito, o bien en las oficinas de la dependencia.

El gobierno municipal de Toluca, que preside el alcalde Raymundo Martínez Carbajal, explicó que la implementación de las infracciones de tránsito electrónicas no es un programa de recaudación sino un mecanismo cuyo beneficio colateral será poner orden en las calles y vialidades de la ciudad, además de evitar la corrupción.

El alcalde informó que se iniciará con 35 aparatos Hand Held y que, en caso de que las oficiales de vialidad sean agredidas por un conductor, la Policía Municipal lo remitirá al centro de detención conocido como el “Diablito”.

También adelantó que en breve se activarán en calles de Toluca el alcoholímetro y los parquímetros.

La Dirección de Seguridad Vial exhorta a los conductores a respetar los pasos peatonales, banquetas y ciclovías; evitar hacer uso de teléfonos móviles mientras conducen, así como a no estacionarse en lugares prohibidos, atender las indicaciones del semáforo, usar en todo momento el cinturón de seguridad, no rebasar los límites de velocidad permitidos ni permitir el ascenso y descenso en lugares no autorizados.