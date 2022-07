Hoy Estado de México – julio 5, 2022

En el reporte del Pulso a la Salud presentado esta mañana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que continúa al alza el número de contagios de COVID-19, así como las defunciones por esta enfermedad.

Señaló que el porcentaje de hospitalizaciones ha incrementado a partir de la semana 24, ya que se registra un 10 por ciento de ocupación hospitalaria y el 3 por ciento corresponde a terapia intensiva.

Informó que en defunciones hay un ligero incremento, pues en promedio diario se registran 12 muertes, aunque esta es una menor cifra que en cualquier periodo de la pandemia.

Subrayó que las personas con mayor susceptibilidad a enfermarse son adultos mayores.

Indicó que el 70% de las personas que murieron por COVID tenían alguna enfermedad crónica asociada, cerca del 70% también eran personas adultas mayores y 66% eran personas que no se vacunaron.

«Daño grave sigue siendo en personas no vacunadas; no importa que estemos en periodo de niños o niñas, las personas siguen teniendo sus vacunas disponibles, en particular si es mayor de 60 años o tienen enfermedad crónica. Mujeres embarazadas vacúnense, el embarazo condiciona el riesgo de mortalidad», indicó López-Gatell.