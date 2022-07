Hoy Estado de México-julio 12, 2022

De acuerdo con el medio Le Parisien, Cristiano Ronaldo no quita el dedo del renglón con respecto a abandonar el Manchester United, por lo que Jorge Méndez, su agente, decidió ofrecerlo al París Saint-Germain (PSG), no obstante, este equipo no permitió la entrada del astro y le quitó la oportunidad de jugar con Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

Esta pudo significar la mejor contratación en el fútbol de Europa, sin embargo, no pudo llevarse a cabo, debido a que hay diversos factores que complican que CR7 llegue al campo europeo.

Según el medio francés, el PSG cuenta con varios motivos para rechazar el fichaje de Cristiano Ronaldo, uno es porque de hacerlo, tendría que desarrollar un proyecto donde el astro sea la base y con Kylian Mbappé, el futbolista francés al cual se eligió como base del proyecto.

El segundo motivo para que la PSG rechace el ingreso de Cristiano Ronaldo, es por el salario tan alto que cobra, de 30 millones de euros al año y el equipo ya cuenta con un límite del fair play financiero, y si pagara un fichaje de ese precio, sería sancionado por la UEFA.

Y la tercera y última es el arribo del entrenador Christopher Galtier, como estratega del PSG, quien se comprometió con Nasser Al Khelaifi, a conseguir un mejor compromiso deportivo con los jugadores que tienen la disminución de incorporaciones mediaticas.