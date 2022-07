Jesús Hernández – julio 06, 2022

El Instituto Nacional Electoral (INE) restringió actos masivos a las llamadas “corcholatas” mexiquenses e interesados en disputar la presidencia de la República por Morena, por considerar que eventos como el celebrado en Coahuila o en Toluca, en el Estado de México, podrían ser parte de una estrategia de proselitismo electoral adelantado, de cara a los procesos electorales locales de ambas entidades en el 2023 y a la elección federal de 2024.

Ante la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de Morena y de algunos de sus liderazgos como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; y el senador Ricardo Monreal Ávila; entre otros, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE estimó procedente la querella y determinó medidas cautelares, a través de una tutela preventiva a ese instituto político y 30 representantes populares del mismo, entre ellos, la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez; el también senador, Higinio Martínez Miranda; y el director general de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte Olivares; todos ellos, aspirantes a la gubernatura del Estado de México, además del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el órgano electoral, el acto “Unidad y Movilización”, celebrado en el municipio de Francisco I. Madero, en Coahuila, el pasado 26 de junio, una semana después del celebrado en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, y a donde también asistieron cinco aspirantes a la gubernatura mexiquense, incluyendo a los alcaldes de Ecatepec y Tecámac, Fernando Vilchis Contreras y Mariela Gutiérrez Escalante, respectivamente, es un evento que implica un riesgo, debido a la propaganda difundida a través de redes sociales para el mismo, por lo que dictaminó la tutela preventiva para evitar que estos hechos ilícitos se repitan más adelante.

“Para la Comisión de Quejas no pasó desapercibido que este acto fue muy similar al realizado el 12 de junio en Toluca, Estado de México, sobre el que no se emitieron medidas cautelares por tratarse de un acto aislado pero, desde entonces, se advirtió que, de repetirse otros semejantes que pudieran configurar una presumible campaña orquestada de proselitismo adelantado, se podrían emitir medidas cautelares, como ha sido el caso”, advirtieron los consejeros electorales, aunque sí consideraron a algunos de los participantes dentro de la sanción que prohíbe la realización de actos anticipados de proselitismo y la difusión de estos hasta en tanto no comiencen los procesos citados.