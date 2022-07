Hoy Estado de México – julio 13, 2022

Marco Antonio Rodríguez Hurtado, presidente municipal de Tlalnepantla, expuso, a través de la Mesa de Fortalecimiento para la Construcción de la Paz, en la que toman parte los tres órdenes de gobierno, que en la próxima sesión de Cabildo, se plantee la propuesta para que a todos los profesores de nivel primaria de planteles públicos y privados de este municipio, les sean aplicados exámenes psicométricos y evaluaciones psicológicas para poder dar clases.

Además, los mentores deberán presentar su carta de antecedentes no penales y carta de no adeudo alimentario. Una vez que se vote en Cabildo, esta forma de iniciativa se ingresará a la Cámara de Diputados del Estado de México para su aprobación y se le dé entrada a la Ley de Educación del Estado de México.

El fin es proteger a niñas, niños y adolescentes a través de un protocolo en la detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato físico y psicológico.

El edil ejemplificó el probable abuso sexual registrado lamentablemente en el kinder-primaria Eureka, ubicado en el fraccionamiento de Arboledas, de cuyo caso fue ingresado al penal de Barrientos el profesor Armando. Así como de un hecho más de acoso sexual hacia niñas suscitado recientemente en una escuela situada en San José Puente de Vigas.

“Nosotros pedimos que se haga esta evaluación, estos exámenes y que además, todos tenemos la obligación de mostrar que no tenemos antecedentes penales, que no tenemos deudas alimentarias, eso nos exigen a nosotros para ser funcionarios públicos y hoy es lo que vamos a pedir al Cabildo, para que posteriormente lo promovamos ante la Legislatura del Estado, para que de esta manera, como una propuesta de iniciativa y adición a la Ley de Educación del Estado de México, para ampliar los requisitos de ingreso y de permanencia de los docentes en las instituciones educativas públicas y privadas con la finalidad de disminuir los riesgos de abuso de niñas, niños y adolescentes”, subrayó Tony Rodríguez.

Lo anterior, dijo, abarcará a los mentores que no están adscritos al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (Suteym), es decir, que son profesores de inglés o educación física privados, “son maestros que a veces se contratan indistintamente y que también deberán entrar en el mismo supuesto. Además de que la aplicación de estos exámenes de test de personalidad, psicométricos y evaluaciones psicológicas, el certificado y el informe de no antecedente penales y constancia de no adeudo alimentario será para todos los que tengan una responsabilidad dentro de las instituciones educativas, sin olvidar que tenemos conserjes que se involucran con las niñas y niños de nuestros planteles o quien tenga alguna cooperativa, todos tenemos una responsabilidad”.

Para estas vacaciones de verano, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno reinstalarán los botones de alerta en las escuelas de Tlalnepantla para dar atención cuando sea necesario y una vez que inicie el próximo ciclo escolar, se irá a los planteles de mayor matrícula para involucrar a profesores y padres de familia en cómo detectar algún problema del niño, niña o adolescente.

“Un maestro se da cuenta del cambio del niño pero también los papás nos damos cuenta si nuestros niños han cambiado su forma de actuar y tenemos que ver la forma de cómo a través de las acciones que generen conocimientos acerca de los diferentes tipos de violencia que hay contra nuestras niñas, niños y adolescentes”, añadió el alcalde.

Marco Antonio Rodríguez Hurtado, presidente municipal de Tlalnepantla, indicó que en esta demarcación existen 363 escuelas públicas con una matrícula de alumnos de 109 mil 588.

Entre los planteles educativos también privados hay cinco escuelas de educación especial, 72 de preescolar, 189 primarias, 63 secundarias, 28 de media superior y seis de educación superior.