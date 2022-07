Hoy Estado de México-julio 25, 2022

Y luego de las Kittychelas llegan para todo el público las Tutsichelas, una bebida que se ha dado a conocer mediante un video de TikTok, que se sirve en un contenedor en forma de paleta Tutsi, en la estación La Lagunilla, en la Ciudad de México.

“En el mismo lugar que las Kittychelas”, se sirve cerveza en un vaso de plástico con forma de tutsi pop.

Estas chelas se preparan de manera tradicional con limón, cerveza de barril, chile y gomitas de sabores, con la diferencia del tamaño del envase, que lo hace más fácil de agarrar.

Esto provocó los comentarios de algunos usuarios de TikTok, quienes aseguraron que dicho invento cae en lo absurdo, mientras que a otros les ha llamado la atención la forma de tutsi que llevan en su interior deliciosas bebidas.

“Esto ya se salió de control”, “¿Por qué no pueden tomar en un perro vaso común?”, “México es tan surrealista”, “Ya me cansé de fingir que no quiero una de esas pero la verdad es que la necesito”, son algunos de los comentarios de los cibernautas.

Según información del usuario que compartió este video, el costo de las tutsi chelas es de 120 pesos.