Hoy Estado de México-julio 01, 2022

Mediante TikTok se dieron a conocer imágenes de una mujer que se ganó el ramo en una boda, lo cual provocó que su novio saliera corriendo del lugar.

Quien compartió esta historia fue la usuaria @cass.torres, con el título “POV: Cuando me gané el ramo, Mi novio:”.

Todo ocurrió cuando la mujer se mostró feliz después de haber ganado al ramo qué aventó la novia.

Enseguida de ver tan emocionada a la joven, su pareja salió huyendo del lugar a todo galope.

Las imágenes van acompañadas de la canción ‘Un velero llamado Libertad’ de José Luis Perales, y al final se puede ver al novio desaparecer por el jardín donde se llevaba a cabo la fiesta.

Los comentarios no se hicieron esperar y hubo quienes señalaron que por su forma de actuar, no era la persona indicada para casarse.

Por lo que aconsejan a la mujer dejar a su novio y buscar a alguien que no le tenga miedo al compromiso.

“Ahí no es amiga” o No pues si que le sacó, lo que no sabe es que la chica se conseguirá otro con quien si quiera”.