Una mujer descubrió a su novio en plena infidelidad, y es que la amante y mejor amiga de él se lo reveló durante un viaje familiar.

La novia lo enfrentó con todo a su favor y decidió dar por terminada su relación.

El paseo que prometía ser algo maravilloso para su relación, terminó por ser de lo más incómodo cuando viajaban en lancha.

Cuando de pronto, la novia recibió un mensaje de la amiga, en el que le contaba sobre la traición de su pareja.

“Hola hermosa, tú no te mereces esto”.

Tatiana Cuba público a través de TikTok este relato que le dolió en el alma, por lo que de inmediato tuvo vistas y reacciones de los cibernautas.

El viaje que realizaban tendría una duración de un mes e iban acompañados de la familia d l novio, sus padres, abuelos, hermanos y tíos.

«Estaba en el sur con mi novio y su familia, cuando me llegó un mensaje de su supuesta mejor amiga. No estábamos en cualquier lugar, fue a punto de subirnos a un bote para conocer los delfines».

Y es que tres días antes de que la pareja viajara, la novia le escribió a la mejor amiga de su novio para preguntarle si habían cometido una infidelidad.

«Esperó el momento justo. Ella y él ya no eran amigos para aquel entonces (…) pero yo estaba muy insegura, no aguanté las ganas y fue un presentimiento muy fuerte».

Al parecer la mejor amiga del sujeto se arrepintió de la infidelidad, por lo que aceptó haber tenido que ver con el hombre.

«No íbamos a c*ger (…) pero como que hubo algo ahí; me subí arriba de él y en algunas ocasiones nos hicimos chupetes».

Y aunque las sospechas de la víctima eran ciertas, los amigos siempre lo negaron.

«Siempre me decía que así se llevaban (…) algo sospechaba yo, pero nunca imaginé lo que me terminé enterando».

Finalmente, el novio no pudo seguir negando la situación, pero intentó arreglar la situación

«Cuando le mostré la captura de la conversación, se le cayó la cara; casi se tira al mar con los delfines (…) Me dijo que su familia le pidió que no haya peleas y que ya estaba todo pagado. Intentó arreglar las cosas, me traía el desayuno».

Finalmente, Tatiana decidió separarse de su novio infiel y bloqueó en redes sociales a la amante.