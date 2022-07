Arturo Callejo – julio 14, 2022

Militantes del partido Nueva Alianza (NA) en el Estado de México, acudieron a la Cámara de Diputados mexiquense, para exigir a la Junta de Coordinación Política en la 61 Legislatura el cese del diputado Rigoberto Vargas Cervantes, pues presumen que incurrió en una serie de anomalías al interior de ese instituto político.

Efrén Ortiz Álvarez, representante de NA ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), indicó que existe una “sentencia del Órgano de Justicia Intrapartidaria en el sentido de que el diputado ha sido expulsado de nuestro partido y también hay una solicitud a la Legislatura para que lo den de baja del Grupo Parlamentario, es una solicitud que hicimos hace 54 días y no ha sido atendida”, aseguró.

A decir del representante de Nueva Alianza ante el IEEM, el legislador local realizó reuniones clandestinas para acordar desconocer a toda la militancia del partido, “lo que queremos nosotros es que se respete la vida interna de Nueva Alianza Estado de México, que se haga justicia, Nueva Alianza decidió expulsar al diputado, es un asunto de nuestra competencia, nadie más se puede meter.

“Lo que estamos pidiendo a las y los diputados, es que lo den de baja del grupo parlamentario y que se disuelva el grupo parlamentario por una simple y sencilla razón, no nos representa quien ha sido denunciado por acoso sexual, quien ha sido denunciado por violencia laboral y quien tiene más de 20 demandas por trabajadores, este tipo de personas no nos representa, se nos cae la cara de vergüenza que lo sigan reconociendo como coordinador del grupo parlamentario de Nueva Alianza, nosotros no lo reconocemos”.