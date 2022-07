Manuel López – Julio 18, 2022

Un perro fue atacado a machetazos en calles del municipio de Chimalhuacán luego de salirse de su casa y enfrentarse con otro perro de raza pequeña.

“Goss” era una cruza de pitbull, que de acuerdo con su familia, era muy noble y tranquilo, pero al salirse comenzó a ladrar a un perro chihuahueño y lo mordió.

Pese a que Goss, de inmediato lo soltó, la situación molestó a los vecinos, quienes tomaron un machete y lo atacaron en diversas ocasiones.

El animal recibió al menos tres machetazos que le provocaron heridas en el cuello y cuerpo, por donde comenzó a desangrarse y después falleció.

“Yo a mis perros no los dejo salir a la calle, no me gusta, pero tengo inquilinos aquí y uno de ellos dejo la puerta abierta, salió y como perros comenzaron a ladrarse, son animales, es su instinto, no tenían porque hacerle eso a un ser que no podía defenderse de ellos”, aseguró Florencio Constanzo, dueño de Goss.