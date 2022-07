Manuel López – julio 27, 2022

El Gobierno de Ecatepec inició con la entrega de las tarjetas “La valedora”, programa municipal destinado a otorgar apoyos económicos a padres y madres de familia en situación vulnerable.

El evento se llevó a cabo en el deportivo Las Américas y fue encabezado por el presidente municipal por ministerio de ley, Ernesto Santillán, y la presidenta honoraria del DIF local, Esmeralda Vallejo.

“Hoy iniciamos con entrega de estas diez mil tarjetas La Valedora, que sí te hace valer. Estaremos entregando 2 mil 500 pesos por cada una de aquí a lo que termina este año dando un total de 10 mil pesos.

“El día de hoy el Gobierno de Ecatepec materializa este gran compromiso de apoyar a las jefas y jefes de familia de aquí de Ecatepec aquellos que se encargan del sustento, cuidados y educación de todos sus pequeños”, señaló.

Ernesto Santillán detalló que en total se recibieron cerca de 23 mil solicitudes, de las cuales 10 mil padres y madres fueron seleccionadas por su condición económica, motriz o de vulnerabilidad considerados como sector prioritario para la entrega de este apoyo.

“Hoy como gobierno solamente les damos una pequeña ayuda para que ustedes se les aligere esa pequeña carga, madres y padres e individual cargando el sustento de la educación de la comida y del vestido de sus pequeños con mucho esfuerzo busca salir adelante.

“Con la tarjeta La Valedora las jefas y jefes de familia solteros que resultaron beneficiados podrán acceder al fondo económico de manera segura eficiente y directa a través de cualquier cajero automático”, dijo.

El presidente municipal por ministerio de ley explicó que los apoyos serán depósitos de manera directa a las tarjetas que entregarán desde este miércoles y a través la cual podrán disponer de los recursos en cualquier institución financiera.

Reiteró que el programa está dirigido principalmente a los residentes del municipio de escasos recursos madres y padres de familia, quieres podrán mejorar sus condiciones socioeconómicas y la de sus hijos.

“Este programa se realizó y se realiza bajo el estricto apego de la legalidad y la transparencia, así como el respeto hacia ustedes, el respeto a la honestidad, el respeto a la objetividad, el profesionalismo eficacia y sobre todo a la rendición de cuentas, por eso no admitió y no admite intermediarios, no admite gestores ni a las famosas coordinadoras ni a las comadres”, expresó.

La designación de los beneficiarios, dijo, fue transparente y no respondió a intereses políticos o clientelares como fue señalado por algunos ex funcionarios.

“En este momento hemos demostrado con hechos que en Ecatepec se pueden hacer bien las cosas, a menos de dos meses, este programa salió un programa municipal un programa de los ecatepenses y para los ecatepenses”.

Señaló que por primera vez los habitantes de Ecatepec contarán con un programa incluyente, debido a que del total de los beneficiarios 8 de cada 10 son mujeres, mientras que dos de cada 10 son hombres.