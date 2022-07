Hoy Estado de México-julio 12, 2022

El aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Edomex, Fernando Vilchis Contreras, habló en reunión con líderes de Tecámac, sobre la necesidad de accionar por el cambio en la entidad, misma que se encuentra en abandono, comentó.

El presidente municipal de Ecatepec con licencia, dijo que los ciudadanos tienen en sus manos la transformación del Estado de México, con organización, respeto y convivencia.

«Quiero que nos organicemos, queremos que las cosas cambien en el Estado de México como han cambiado en Ecatepec, necesitamos dar algo de nosotros, enfrentar las cosas como sociedad ya organizada, si queremos cambiar, hay esperanza».

Señaló que caminará por toda la entidad tocando puertas y buscando el apoyo de las mujeres, mismas que señaló, son quienes dirigen a México.









«Ya no queremos esto, queremos que las cosas cambien en este estado y todo, va a partir de que tenemos que tocar puertas, porque nosotros somos el cambio, porque todos tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que cambiar si queremos recuperar este país».

Resaltó que se prioriza en la organización para apoyar a comunidades y dar atención a los temas que influyen en la calidad de vida de la ciudadanía.

«Por eso estamos haciendo esto, recorriendo municipios con una convocatoria para lograr el cambio, porque no hay cambios sin sacrificios, pero que estamos dispuestos a hacerlos todos, todos, tenemos que tocar puertas, convencer a la vecina y que se sumen para lograr la transformación de la entidad Mexiquense».

Indicó que el Estado de México necesita una labor de infraestructura completa, pues de todo el país es el más abandonado.

«Yo cuando volteo a ver a mis otros compañeros, ellos no han gobernado ciudades como las que yo he gobernado en dos ocasiones, porque el municipio de Ecatepec, es el más poblado del Estado de México, del país y de América Latina, entonces ellos por más que quisieran no tendrían la experiencia de tener un enfoque como el que nosotros hoy tenemos en el municipio y lograr cosas importantes que ya les platicaré».







Resaltó que gracias a una gran organización de trabajo se convirtió en el primer alcalde de Morena en Ecatepec.

Aseveró que esta organización social mexiquense debe estar presente en cada rincón de la entidad.

«Porque queremos el cambio y la evolución que se puede lograr por más difícil que sea, debemos ser un instrumento de cambio, un instrumento de transformación pero solo con el apoyo de ustedes se va a lograr».