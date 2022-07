Hoy Estado de México-julio 15, 2022

Este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador confirmó que la leche que será importada de Estados Unidos, se destinará para abastecer las lecherías Liconsa.

Aseguró en conferencia de prensa en Palacio Nacional que la leche importada es resultado de un acuerdo que se tuvo en una reunión con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, el martes pasado.

«Nos van a vender a precios justos fertilizante que necesitamos, como lo hemos estado hablando y nos van a vender leche para las lecherías Liconsa, que están en las colonias populares de muchas ciudades del país».

Cuando se informó sobre la importación de leche, los productores de Jalisco protestaron debido a que aseguran, serán desplazados por el producto de Estados Unidos.

Como respuesta, el mandatario mexicano aseguró que la adquisición de leche producida en México se mantendrá y conservarán el costo de garantía.

«No. Se les va a seguir comprando la leche a un precio justo a todos los productores. Hay precio de garantía, tenemos para comprar toda la leche, pero nos hace falta. No somos autosuficientes, y no queremos que nos falte la leche… Lo que falta para que no tengamos desabasto, y podamos mantener los precios en las lecherías Liconsa. No, no, para nada (se afecta a productores) se mantiene el precio de garantía, que lo hemos estado incrementando para que ellos se beneficien».

Finalmente, dio a conocer que este fin de semana estará de visita en las plantas productoras de fertilizantes de Pemex en varias entidades de México, y en la inauguración de la planta de Nestlé en Veracruz este sábado.