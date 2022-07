Hoy Estado de México – julio 13, 2022

Tras llamar “Piojas a las influencers conocidas como “Las Perdidas”, el periodista Alex Kaffie recibió varias amenazas el fin de semana, advirtiéndole que le harían daño, por lo que ni tardo ni perezoso, el conductor interpuso una denuncia penal por amenazas.

Fue en el programa Sale el Sol donde el conductor reveló que fueron los fans de las influencers quienes le estuvieron llamando el fin de semana para amenazarlo, por lo que decidió demandar al trío de chicas, ya que vio vulnerada su seguridad y la de su madre de 82 años.

Según Kaffie, dijo que no conocía a Wendy, Paola y Kimberly, aunque aún así las llamó “Piojas”, al defender a Lorena Herrera.

“No sé como consiguieron mi teléfono los seguidores de estas personas y entonces se subieron (…) ahora sí que incitaron a sus seguidores, que repito, no sabía quiénes eran”, comentó.

Dijo que no se puede permitir que unas personas sin ningún tipo de responsabilidad lancen amenazas.

“Yo no tengo escoltas, yo no tengo seguridad, yo ando por las calles, me subo al metro, a los colectivos”, indicó el periodista.