Arturo Callejo – julio 11, 2022

En el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en Toluca, Gabriela y su abogado Arturo Manuel López Ramírez, interpusieron una denuncia penal en contra del esposo de la originaria del municipio de Almoloya de Juárez, por el probable hecho de violencia vicaria, el cual, hay que referir, aún no está tipificado como delito en esta entidad federativa.

Versiones del litigante, el ex marido de Gaby le quitó por algún tiempo a sus gemelas de dos años y dos meses de nacidas, para luego utilizar instrumentos para torturar y causarle daño cruel a la joven madre.

“Se han mostrado videos en donde le han mencionado a ella, que si ella no termina con su vida, que si ella no hace ciertas situaciones, no va a volver a ver nunca más a sus hijas que son unas gemelas, afortunadamente sus hijas ya las tiene ella, eso es algo muy importante, pero no por ello podemos permitir que este daño se siga cometiendo y es alzar la voz para que todas las víctimas de violencia vicaria alcen la voz y los hombres dejen de tener esas actitudes en contra de las mujeres para que todos y todas podamos estar en verdad en una igualdad de condiciones y podamos crecer como sociedad”, expresó López Ramírez.