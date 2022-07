Hoy Estado de México – julio 05, 2022

La Clínica Multidisciplinaria de Salud (CMS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), estrenó el servicio de Terapia Ocupacional.

Está dirigido a personas de cualquier edad que presenten limitantes para desarrollar de manera óptima sus actividades cotidianas.

La terapeuta ocupacional de la CMS, Ana Sofía López Sandoval, explicó que este tratamiento, aunque está más perfilado hacia personas con algún tipo de discapacidad, también está recomendado a toda la población que, por enfermedad, o situación social dejaron de hacer sus actividades cotidianas con independencia.

Detalló que es necesaria una valoración para comprender cuáles son las limitantes del paciente ya que el tratamiento es distinto cuando se trata de variables físicas o sociales.

“Es importante saber que cuando una persona tiene cierta limitación o presenta una preocupación porque no pueda realizar una actividad puede asistir con nosotros porque quizá solo necesite una adaptación, alguna asistencia tecnológica para mejorar su movilidad y maximizar esta funcionalidad”, dijo.

López Sandoval refirió que hay niños que no tienen una discapacidad; sin embargo, presentan dificultad para el aprendizaje, para completar actividades o tener ciertas rutinas, entonces, la intervención de la terapia ocupacional puede hacer la diferencia de manera favorable.

“Intervenimos para que ellos puedan terminar en el tiempo o en periodos más cortos, para que tengan mayor interés en sus actividades, a veces decimos que el niño no aprende porque no quiere, pero a veces son ciertos factores que están dentro y que no se evalúan adecuadamente, por lo que la valoración de un terapeuta ocupacional es muy pertinente”, indicó.