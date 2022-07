Hoy Estado de México-julio 15, 2022

Una docente de California, en Estados Unidos, fue despedida tras haber pedido a sus alumnos que juraran lealtad a la bandera LGBT, después de haber sustituido la bandera nacional por la multicolor.

Los hechos tuvieron lugar en 2021, en la escuela Back Bay ubicada en la localidad de Costa Mesa, en la costa oeste del estado de California.

Pese a que lo ocurrido fue hace menos de un año, se viralizó a través de TikTok después de que un usuario compartió el video donde la docente explicó a sus alumnos la razón por la cual sustituyó la bandera nacional por la LGBT dentro del salón de clases.

Cabe mencionar que la maestra borró la grabación de su plataforma de TikTok, algunos cibernautas recordaron los hechos desde sus cuentas, lo cual hizo viral el caso.

En la grabación la docente explicó cómo sucedió todo, hasta llegar a su despido, diciendo que la situación le pareció muy graciosa.

Fue en el cierre de las escuelas por la pandemia de Covid-19, cuando la docente de primaria publicó un video donde explicó que decidió retirar la bandera Nacional de los Estados Unidos de su salón ya que la incomodaba.

Y es que en los salones de dicha institución se debe hacer el juramento a la bandera, como parte de la educación cívica.

Pero al regresar a clases presenciales, la docente extravió la bandera, por lo que sus estudiantes realizaron el juramento sin bandera en el salón.

Ella platicó que uno de los alumnos le comentó que se sentía extraño haciendo un juramento en un lugar donde no había bandera.

“Mi salón no tiene bandera. Solía tener una ahí, pero la quité en la pandemia porque me hacía sentir incómoda. La guardé y no recuerdo dónde. Hoy uno de los niños me dijo que era raro pararse a jurarle a una bandera que no existe…le dije que por mientras teníamos una bandera si quería hacer el juramento”.

Sin embargo, la maestra explicó que en su salón el juramento no es obligatorio, se levanta únicamente quien quiere hacerlo.

“Yo siempre de digo a mi clase que se pongan de pie sólo si quieren y lo digan sólo si quieren”.

Luego de haber perdido la bandera nacional y la incomodidad del alumno por hacer el juramento sin bandera, la maestra comentó que tenía una y la colocó al extremo del salón, se trataba de la bandera LGBT.

Por ello, las autoridades de la escuela iniciaron una investigación, ya que consideraron los hechos una falta de respeto a la bandera estadounidense, por lo que tomaron la decisión de despedirla.