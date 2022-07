Hoy Estado de México-julio 23, 2022

De acuerdo con expertos de la Queen Mary university of london fueron hallados nuevos síntomas ocasionados por la viruela del mono, durante un estudio de casos con lesiones en los genitales y el ano.

Dicha investigación se publicó en la revista the new england journal of medicine, haciendo referencia a 528 contagios en 16 países del 27 de abril al 24 de junio de este año.

«Una de cada diez personas tenía una única lesión cutánea en la zona genital y el 15 por ciento presentaba dolor anal o rectal”, señaló John Thornhill, de la Universidad Queen Mary de Londres.

Algunos de los síntomas que presentan diversos contagiados, no se encuentran reconocidos en la definición médica de la viruela del mono, de acuerdo con el estudio.

«El 73% tenía lesiones anogenitales y el 41% tenía lesiones en las mucosas. Mientras que el 95% de las personas presentaron al menos una erupción cutánea».

Al menos el 98% de los infectados eran varones con una mediana de 38 años de edad, y 41% tenían el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

La mayoría de los pacientes presentaron síntomas como fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular, así como ganglios inflamados, cansancio y algunas erupciones cutáneas, que también se pueden presentar de manera plana o abultada con líquido, en el rostro, manos y pies, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Hemos demostrado que las actuales definiciones internacionales de casos deben ampliarse para añadir síntomas que no se incluyen actualmente, como las llagas en la mucosa anal y las úlceras simples», comentó el experto de la Universidad Queen Mary, Chloe Orkin.