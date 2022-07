Arturo Callejo – julio 25, 2022

En lo que resta del año, en el Estado de México se descarta el aumento del pasaje, siempre y cuando la Secretaría de Movilidad estatal, cuyo titular es Luis Gilberto Limón Chávez, implemente operativos para deshacerse de todo el transporte ilegal que persiste en municipios de mayor demanda de usuarios.

Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, indicó que aún con la inflación e incremento en los insumos, esta industria puede finalizar el año con el mismo precio del pasaje, sin embargo, reiteró, la competencia desleal es la que refleja grandes quebrantos para los empresarios.

Lo que más han resentido los inversionistas del ramo, es el aumento de las gasolinas en el mundo y a nivel local el precio de los autobuses.

“Los lubricantes, las llantas, la tecnología que utilizamos se encareció por la guerra (Rusia-Ucrania), por la escasez de refacciones, y nosotros estamos viviendo una fuerte crisis económica de una inflación; y, de acuerdo a los estudios, el próximo año vendrá una recesión importante, entonces, si no se retira el transporte informal y ante esta anarquía por parte de las autoridades, lo que pretenden es dar una tarifa a costa de que el usuario tenga que pagar esa falta de trabajo de las autoridades, aunque nosotros buscamos de que el usuario no sea el responsable de que las autoridades no estén haciendo su trabajo”, sostuvo López Nava.