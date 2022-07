Hoy Estado de México-julio 12, 2022

La conductora del matutino Hoy, Andrea Legarreta, reveló en una entrevista que está muy arrepentida luego de que Luis Miguel la invitó a cenar y ella lo rechazó argumentando que tenía novio.

Fue hace algunos años en el programa La Saga, con Adela Micha y Maca Carreño, donde fue cuestionada sobre sus parejas, incluso le preguntaron si había tenido una relación con Luis Miguel.

«A mí Luis Miguel me fascinaba, yo desde niña babeaba por Luis Miguel», comentó Legarreta.

Platicó que una ocasión coincidieron en un restaurante de Acapulco, y Luis Miguel se acercó a su mesa, saludó a su familia y se retiró.

Pero no todo terminó ahí, pues el cantante envío a uno de sus trabajadores a que invitar a la conductora a cenar a su casa.

“¿Qué crees? Aparte sí me arrepentí (…) con lo años sí me arrepentí, porque yo tenía novio y dije ¿por qué voy a salir aunque sea a cenar? (…) pero entonces dije, tengo novio, no muchas gracias, no puedo”.

Finalmente, ella rechazó a Luis Mi y su pareja en turno le fue infiel, por lo que se arrepintió de no haber aceptado al cantante.

«Hasta pena me da estar hablando de esto, me da mucha pena, no es ni siquiera tema».