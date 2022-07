Hoy Estado de México-julio 05, 2022

El polémico cantante Christian Nodal ofreció un concierto en Chile, en el cual cumplió el sueño de un fan que quería conocerlo.

Recientemente, su fan Alvin Gallardo compartió a través de redes sociales un video donde agradecía la música del mexicano, ya que lo ayudó bastante en una situación dura de su vida.

«Él decía que ojalá algún día alguien le dijera que su música le había salvado la vida. Yo quiero decirle hoy día: ‘Christian, tu música me ayudó a salir adelante».

Al finalizar el concierto en Chile, el cantante de regional mexicano convivió con su seguidor, le firmó algunos discos y se tomó varias fotos con él.

El fan explicó que hace años tuvo un accidente que le impedía tocar la guitarra y cantar, fue cuando conoció la música del mexicano que le ayudó a rehabilitarse.

«Su música me hizo feliz. Quería cantar una canción de él aunque eran muy difíciles, pero me dio fuerza, me dio energía».

Desde entonces, se aprendió las canciones de Nodal y las escuchaba todo el tiempo, incluso subía sus versiones a YouTube.