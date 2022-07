Hoy Estado de México-julio 15, 2022

Recientemente, Alex Kaffie y las influencers que se hacen llamar «Las Perdidas», se han visto envueltos en dimes y diretes desde que ellas se defendieron de Alex por haberlas llamado piojas, por lo que el periodista dio a conocer que interpuso una denuncia en contra de Wendy, Paola y Kimberly.

Las influencers, quienes se hicieron famosas por una grabación que se hizo viral en redes sociales y gracias a lo cual cuentan con una gran comunidad de seguidores, hablaron con respecto a la denuncia que puso Alex Kaffie en su contra.

A través de un video que fue publicado en TikTok se dieron a conocer varias declaraciones de Wendy Guevara y Paola Suárez, donde Wendy aseguro qué un representante legal ya se encuentra trabajando en el caso.

“Todo se arregla en los tribunales y ya saben quién empezó. No puedo hablar del tema, pero les puedo decir que ya nos estamos ocupando de todo con el abogado por parte de la empresa en donde trabajamos”.

Por otro lado, Paola Suárez se defendió diciendo que el periodista en varias ocasiones habló mal de varios artistas y por eso se metió en muchos problemas.

“Puso su queja en el ministerio porque se llevan y no se aguantan. Sacan la mano y cuando ven el terror ha de haber dicho: ‘Ahorita Wendy me va a partir mi mouser’ y hay que saber que si vas a hablar de alguien te vas a aguantar. Empezó a tocar los temas y ustedes saben como es ella, que habla y habla y ha tenido problemas anteriormente con varios chicos del medio y ha tenido problemas por cómo se expresa de la gente”.

Finalmente, Paola envió un mensaje a Kaffie mencionando que pese a que él no habló de su persona, siempre les dará su apoyo a sus amigas.

“Ahora sí se asustó y fue a poner la queja, pero de mí no habló, pero pase lo que pase voy a estar con mis comadres en las buenas y en las malas. La gordita ya tiene miedo de que le vaya a pasar algo, ridícula. No te eches enemigos y te echas alacranes muy ponzoñosos a tu hombro (…), si vas a tocar el tema de nosotras atórale a las críticas porque hay mucha gente que nos quiere a nosotras, van y nos defienden sin que nosotras digamos nada. Si se van a llevar que aguanten la vara, el miedo no anda en burro”.