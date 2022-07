Hoy Estado de México – julio 13, 2022

Twitter ha lanzado una nueva función en su red social para poder abandonar conversaciones tóxicas en las que te menciones o tagueen, una herramienta que ya está disponible para todos los usuarios de Twitter.

Si no se deseas ser parte de una mención en un tweet, puedes optar por no participar, así no recibirás ninguna mención o respuesta de un hilo o discusión, desligándote de esta conversación.

“A veces quieres verte fuera. Toma el control de tus menciones y abandona una conversación con Unmentioning, que ahora se está extendiendo a todo el mundo en todos los dispositivos”, indicó Twitter.

¿Cómo funciona?

Si deseas salir de una conversación que no es de tu agrado, puedes usar la función Unmentioning siguiendo este proceso:

Busca el tweet donde has sido mencionado.

Toca en los tres puntos ubicados en la esquina superior derecha del mismo.

Elige “dejar esta conversación”.

A partir de esto, tu nombre de usuario no estará asociado con dicha conversación o hilo y dejarás de recibir notificaciones de la misma, además de que otros usuarios no te podrán etiquetar en el chat.