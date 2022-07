Hoy Estado de México-julio 06, 2022

Andrés García compartió un video a través del cual se muestra recuperado luego de una caída que le abrió la cabeza, sin embargo, lo que más se notó fue su aspecto de cansancio que se le nota a primera vista.

En entrevista para el programa De primera mano, hizo referencia a su reciente estado de salud, y explicó que luego de la caída que sufrió, tuvo la idea de que iba a morir.

Además, comentó que debido a los excesos con los cuales ha vivido, como el alcohol, en la actualidad padece cirrosis hepática, lo cual le ha desatado algunas otras enfermedades.

«No sé si por la cirrosis también he perdido la memoria inmediata, he perdido el oído, casi no oigo».

Poco antes de la caída, aseguró que tenía mucha debilidad y dolores en los hombros, en los nudillos y omóplatos, no obstante, se niega a acudir a un hospital para que lo atiendan, debido al fastidio que siente.

Explicó que ha tomado ansiolíticos para estar tranquilo, sin embargo, le causaban pesadillas, por lo que se golpeaba cuando dormía, lo cual relaciona con los dolores que siente en el cuerpo.

«Algo me está pasando, pero no sé qué es. Amanezco lleno de sangre y golpeado y ya no quiero ni hacerme radiografías porque ya sé que debo tener varias cosas rotas».

Dijo que por la pérdida de memoria, en ocasiones toma el mismo medicamento para la ansiedad varias veces al día, lo cual modifica su estado de ánimo.

El actor tiene todos sus documentos en regla ante notario público, por lo que su esposa Margarita y sus hijos podrán hacerse cargo de su herencia.

«Estoy poniendo las cosas a nombre de ella, la mayoría, y algunas otras a nombre de otro hijo que se lo merece, porque no todos los hijos se lo merecen».