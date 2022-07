Hoy Estado de México – julio 03, 2022

Tener habilitado y actualizado el buzón tributario es una obligación de los contribuyentes, por lo que de no haberlo habilitado antes del 1 de julio, el SAT los sancionará.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria ordenó tener actualizado el buzón tributario, en el que se debió de haber proporcionado una dirección de correo electrónico y número celular auténticos.

A través del Buzón Tributario las autoridades podrán informarte sobre el embargo de bienes, en caso de tratarse de créditos exigibles, ya sea a través del buzón tributario, por estrados o edictos (en un sitio abierto al público al no poderse entregar de forma personal).

Los embargos se pueden realizar en los siguientes casos: depósitos en moneda nacional o extranjera en cualquier tipo de cuenta a nombre del contribuyente que no formen parte de la prima que haya de erogarse, ya sea por ahorro, inversiones, seguros de vida o préstamos.

También por acciones, bonos, cupones vencidos, valores inmobiliarios o créditos en general de inmediato y fácil cobro, específicamente a cargo de entidades, dependencias, estados, municipios, instituciones o empresas con una reconocida solvencia.

Es decir, el Buzón Tributario es tu línea directa con el SAT.

Si eres de los que omitieron realizar esta actualización, debes saber que serás multado.

Y es que de acuerdo con el artículo 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación, la infracción por la no habilitación del Buzón Tributario, el no registro o la no actualización de los medios de contacto, será una multa de $3,080.00 a $9,250.00.

Por otro lado, si la o el contribuyente no habilita su Buzón Tributario estando obligado(a) a ello o señale medios de contacto erróneos o inexistentes, conforme al artículo 17-k último párrafo, se entenderá que se opone a la notificación y la autoridad podrá notificarle por estrados, en donde la o el contribuyente tendrá que realizar la consulta, perdiendo la oportunidad que le ofrece el Buzón Tributario de enterarse en tiempo real de la notificación de actos administrativos.