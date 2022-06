Hoy Estado de México – junio 05, 2022

El conductor de Ventaneando, Pedro Sola, regresó a sus redes sociales, donde reveló las causas que lo llevaron a estar hospitalizado.

En su cuenta de Twitter, el tío Pedrito, como ya lo conocemos, agradeció a todos sus buenos deseos y aclaró la situación.

«Mi intervención fue algo programado y ya me encuentro en casa, en plena recuperación», escribió.

El también actor dijo que lo operaron de las cataratas.

“Me fui al hospital porque hoy me realizaron una operación de catarata. Ahora tengo otro problema porque al final de cuentas, como todavía no se me cierra la pupila, ya ves que te la dilatan, entonces, pues no veo bien, verdad, pero veo como mucha luz”, explicó.