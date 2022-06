Hoy Estado de México-junio 15, 2022

Julio César Chávez arremetió en contra de un periodista pidiéndole no preguntar pendejadas, incluso no quiso tomarse una foto con una fan.

El comunicador interceptó a Julio en el aeropuerto, cuestionándolo acerca de su reciente publicación en una revista donde se dieron a conocer sus ingresos.

Muy molesto el ex boxeador arremetió en contra del comunicador diciendo: «no preguntes pendejadas… No seas mentiroso. No empieces con tus pendejadas y aunque lo publiquen, ¿Qué?», entre otros insultos.

Durante el altercado, una fan se acercó al pugilista y le pidió una fotografía, sin embargo, Chávez la ignoró por seguir insultando al periodista.