Hoy Estado de México – junio 26, 2022

Durante su participación en el Machaca Fest, la cantante Belinda se presentó, pese a haber viajado 15 horas desde España para poder estar en el escenario.

Justo las largas horas de vuelo, el cambio de horario y el cansancio, comenzaron a hacer efecto en la intérprete de Utopía, quien comenzó a sentirse mal durante la presentación.

Belinda le dijo a sus seguidores que estaba comenzando a marearse, pero que no se bajaría del escenario hasta «desmayarse».

“Me estoy sintiendo un poco mareada, y no me quiero bajar del escenario, así que hasta no desmayarme no me voy a ir. Así que si me hacen un favor, y cantan esta canción por mí y me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor. Quiero que sepan que vengo directo de un vuelo de cinco horas para estar aquí con ustedes porque los amo con todo mi corazón», expresó.