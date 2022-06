Arturo Callejo – junio 12, 2022

Ante una explanada del Teatro José María Morelos y Pavón y calles aledañas al centro de la capital del Estado de México repletas de simpatizantes, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), realizó su Encuentro de Unidad y Movilización para que Siga la Transformación, en el que se advirtió que este instituto político le arrebatará en 2023 al Partido Revolucionario Institucional (PRI), los dos bastiones que le quedan, el Estado de México y Coahuila, y retendrá la presidencia del país en 2024.

Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, expresó que es tiempo de la unidad y transformación del país, “no tienen derecho a regatearle al hombre que está transformando al país”, al referirse al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Al tomar el atril, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la unidad de su partido con miras a las elecciones presidenciales de 2024. “Estamos más unidos que nunca, nada personal está por encima de los intereses sagrados del pueblo de México, estamos unidos por la transformación, por el bienestar del pueblo y por la justicia social”.

Mario Martín Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, refirió que actualmente Morena gobierna en 22 entidades federativas, lo que involucra a 78 millones de mexicanos.

“La continuidad de este proyecto es tarea de todas y de todos nosotros, es tarea de Morena, por eso no podemos dividirnos, por eso no podemos olvidar el diseño original de este movimiento. Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México, Morena no le pertenece a nadie, Morena es del pueblo”, indicó.