Hoy Estado de México-junio 03, 2022

Checo Pérez habló sobre los vídeos que se filtraron del festejo después de haber obtenido el triunfo el pasado fin de semana en el Gran Premio de Mónaco de Formula 1 y aseguró que fue una “muy mala fiesta”.

“He visto los videos que han estado circulando sobre mi y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”.

Señaló que quienes lo conocen, saben que tiene valores y saben qué tipo de persona es.

“La gente cercana a mi conoce mis valores y el tipo de persona que soy”, mencionó el piloto mexicano a través de sus redes sociales.

#ChecoPérez se disculpa por #videosfiltrados donde se ve en estado inconveniente en #festejo por triunfo en el#GranPremiodeMónaco de #Fórmula1.

Por ello, Sergio Pérez se disculpó ante sus fans y agradeció todos el apoyo que le han brindado tras filtrarse las grabaciones donde se ve en estado de ebriedad.

“Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto. No hablaremos más de este tema, que solo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia”.

Cabe mencionar que el pasado fin de semana, el piloto consiguió la victoria en el Gran Premio de Mónaco, en la séptima prueba del Mundial de Fórmula Uno.