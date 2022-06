Hoy Estado de México-junio 01, 2022

De acuerdo con el periódico de Cataluña, la pareja conformada por la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué, atraviesa una gran crisis, incluso se asegura que la famosa lo cachó con las manos en la masa, poniéndole el cuerno.

«La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar», comentó una periodista corroborando la información que emitió el periódico Emilio Pérez de Rozas, donde aseguran que el jugador y Shakira pasan por una terrible crisis, incluso que el hombre regresó a vivir a su antigua casa en la calle Muntaner de Barcelona.

Y es que Shakira se percató de la infidelidad de su marido, de quién ya se conoce la cara y el nombre, de acuerdo con Laura fa y Lorena Vázquez quiénes hicieron la exclusiva en el video podcast Mamarazzis, que se publica todos los miércoles a través de Instagram y Facebook en dicho medio.

«Por eso habría tomado la decisión de separarse… Eso es así. A ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso (la infidelidad) ha pasado», indicó Fa.

Asimismo, detalló la forma en que vive el futbolista en su departamento de soltero.

«Está desatado y desbocado de fiesta… Se le ha visto acompañado de otras mujeres».

Mientras que la cantante público a final del mes de abril la canción Te felicito, en colaboración de Rauw Alejandro, donde lanza un sinfín de reproches aunque no se sabe si son para Piqué.

«Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. «La letra es un despecho», aseguró Fa.

La ausencia del futbolista también se nota en redes sociales, incluso en las publicaciones de su esposa, ya que ella siempre publicaba momentos junto a él, y sus últimas publicaciones son desde el mes de marzo.

Recientemente la colombiana viajó a Ibiza acompañada de sus hijos Milan y Sasha en mayo, pero sin Gerard Piqué.

«En las imágenes se le veía triste», aseguró Fa, señalando que ya se sabe por qué.