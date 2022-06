Arturo Callejo – junio 26, 2022

Ante unas 20 mil mujeres, en la Arena Ciudad de México, en la capital del país, el Senador de la república, Higinio Martínez Miranda, sostuvo que, de manera vana e ilusa, intentó que fuese por consenso dentro de su partido político, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el obtener quien será el candidato que compita por la gubernatura del Estado de México en 2023.

Sin embargo, dijo, respetará el mecanismo de encuesta que ha definido el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y la dirigencia nacional a cargo de Mario Martín Delgado Carrillo.

Con anterioridad, la dirigencia nacional de Morena, indicó que será el 20 de julio próximo cuando se tenga a la persona responsable de conformar los comités de defensa y por consecuencia, quien dirija estas labores tiene amplias posibilidades de postularse por la gubernatura de esta entidad federativa.

El político criticó que su propuesta de consenso no ha sido atendida por nadie, aunque no pierde la esperanza que esto suceda, sin embargo, “lo digo públicamente respetaré y aceptaré el procedimiento de la encuesta, que no haya ninguna duda sobre ello”.

En la capital del país y ante miles de mujeres, subrayó que resultaría inconcebible entregar sus principios, su trabajo y la labor de la gente que lo sigue, a alguien por la vía administrativa, es decir, por el procedimiento de encuesta y que esta persona, así, merezca encabezar los trabajos por venir y hasta aspirar a competir en las urnas el siguiente año.

Refirió que las convenciones, “Mexiquenses de Corazón” y la cita multitudinaria de este domingo efectuada en la Ciudad de México, “Mujeres Mexiquenses de Corazón”, así como otras reuniones con diferentes sectores sociales, han sido a la fecha lo más congregado que ha tenido Morena en el Estado de México.

El Senador texcocano recordó que cuenta con 47 años de trayectoria política intentado sacar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del poder en la entidad mexiquense y ahora la disyuntiva para la dirigencia nacional morenista, será si va o no a respetar su trayectoria y los recientes mítines que ha tenido por varias regiones del Estado de México.

“Nuestra lucha, mi lucha de 47 años, la de ustedes en el tiempo que están, ha sido y es contra los gobernantes priistas, que han resultado una calamidad para el Estado de México, nuestra lucha, mi lucha, no es contra compañeras o compañeros del mismo partido, no me pueden pedir que a través del resultado de una encuesta que les entreguemos todo este tesoro de principios, de ideales, de convicciones, de sueños, de esperanza y transformación a quien con un procedimiento absolutamente administrativo nos diga que merece encabezar el trabajo de todas y todos nosotros, los principios no se entregan, los ideales menos, los sueños de cambio, de transformación son nuestros y no pueden depositarse así por así en otra persona”.

Reiteró que, de llevarse a cabo el mecanismo de encuesta o si una decisión colectiva de su instituto político así lo determina, “estaré dispuesto a entregar la estafeta a quien me digan los dirigentes nacionales del partido”.

Para quienes no estuvieron en la Arena Ciudad de México, expresó el senador Higinio Martínez Miranda, “no soy ningún ambicioso vulgar. La traición y la deslealtad nunca, jamás estarán de mi lado, que la practiquen otros, que la disfruten otros, aquí no hay traición, nunca y menos ahora, nunca y menos ahora traicionaré mi historia política y pública de 47 años de militancia partidista, eso no lo haré, al final de este proceso, la victoria moral es nuestra ya, nadie me podrá quitar esta victoria moral«.

Al hacerse acompañar del presidente de la Junta de Coordinación Política en la 61 legislatura del Estado de México, Maurilio Hernández González, en el atril, el originario de Texcoco sostuvo que, para sus compañeros, quienes no aceptaron “el reto de verme a los ojos y decirme el por qué no podían apoyarme o en su caso, por qué no tuvieron el valor de pedirme mi apoyo para que ellos tuvieran esa designación, ellos tendrán sus razones, muy personales, pero que no son producto de un gran equipo de trabajo”.

Dijo que esperará que en unos días sea lanzada la convocatoria para la encuesta de designar a quien será el promotor o promotora de los trabajos por venir rumbo a las elecciones de 2023, “agotaré hasta el último momento mi convicción del consenso para designar al candidato a gobernador del Estado de México, el próximo fin de semana me reuniré con los dirigentes de este movimiento Mexiquenses de Corazón para tomar la decisión final que ustedes nos indiquen”.

A la cita acudieron centenares de mujeres de municipios como: Ixtapaluca, Texcoco, Chalco, Valle de Chalco Solidaridad, Chicoloapan, Nextlalpan, Jaltenco, Melchor Ocampo, Ocuilan, Los Reyes, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Acolman, Tecámac, Jilotepec, Aculco, Timilpan, Morelos, Toluca, Metepec, Valle de Bravo, Acambay, Ixtlahuaca, Tultepec, Tultitlán, Jiquipilco y San Felipe del Progreso, entre otros.