Arturo Callejo – junio 13, 2022

Serán los días 05 y 06 de diciembre, es decir, en poco menos de medio año, cuando el partido político Movimiento Ciudadano (MC) una propuesta de proyecto de plataforma electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, anunció en la ciudad de Toluca el coordinador de este instituto político, Dante Alfonso Delgado Rannauro.

Dante Delgado reiteró lo dicho recientemente en la capital del país, de que Movimiento Ciudadano no irá en alianza con ningún otro instituto político para buscar la presidencia de la República.

Esto al referirse a una posible coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Al sostener que el año entrante Movimiento Ciudadano gobernará el Estado de México, el senador de la República, Juan Zepeda Hernández, indicó se echará mano de especialistas para saber y proponer alternativas sobre lo que está pasando el país.

“Si nosotros no nos ponemos como objetivo real que el salario, que el ingreso de los mexicanos les permita acceder a una vida digna, no tenemos futuro, no habrá presupuesto público que garantice que todos los mexicanos y mexicanas tengan un futuro sin depender de dádivas, lo que Movimiento Ciudadano sostiene, es que la justicia social se tiene que lograr a partir de una redistribución de la riqueza, que sea justa, que sea digna y que sea igual para bien”, indicó el senador mexiquense.