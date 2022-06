Jesús Hernández – junio 28, 2022

Ante el aumento de violencia que enfrenta México, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, propuso reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, con el objetivo de que las familias mexicanas puedan adquirir y portar armas de grueso calibre para combatir a la delincuencia en sus hogares o comercios.

Tras acusar que el partido Morena ha creado un Estado Fallido en México, al registrarse más de 130 mil homicidios, cuatro mil 500 secuestros y alrededor de tres mil feminicidios, el líder priísta señaló que, si el gobierno no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, debería abrirse la posibilidad para que las familias que lo deseen tengan la opción de armarse para proteger su vida y la de sus hijos, con lo que abrió la posibilidad de abrirle paso a la libre portación de armas en el país, tal y como sucede en Estados Unidos.

“La gente está indefensa, llegan a las casas, a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que, a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. Se tiene que acabar el estatus de depredadores impunes que tienen a cientos de ciudades, bajo zozobra”, aseguró.

“Alito” Moreno afirmó que, a través de la reforma que propone, el único requisito que tendrían las familias interesadas en adquirir un arma, sería que pasaran control de confianza.

“A falta de que el Estado mexicano te dé seguridad y lo digo con mucha seguridad, este Estado mexicano no garantiza la seguridad a las familias, es momento de que las personas y los ciudadanos puedan defender su negocio, sus casas, sus cuadras y a sus familias, porque los están asesinando de manera impune”, dijo.

La propuesta ha generado reacciones, la ex candidata presidencial, Margarita Zavala Gómez del Campo, aseveró que el Estado es el único que debe garantizar la seguridad y nadie más.

Mientras que el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, mencionó que el Estado está para cumplir y hacer cumplir la ley y esa es su obligación, por lo que no es tarea de los ciudadanos hacer uso de la fuerza para frenar los delitos.