Hoy Estado de México – junio 23, 2022

La cubana Liz Vega informó que cerró su OnlyFans porque le pedían pornografía, a pesar de que subía fotos desnuda.

La actriz narró que durante el primer mes ganó once mil dólares, aunque poco a poco comenzaron a desplomarse sus ingresos en a plataforma de adultos.

“Me fue muy bien, 11 mil dólares gané el primer mes, no se me olvida nunca, creo que con 4 fotos al mes. Pero al otro mes ya eran 10, al otro mes eran 6 y empezó a bajar, y me pedían más, y eso ya era pornografía. De 300 que entraron ya después tenía 50”.