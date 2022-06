Hoy Estado de México-junio 15, 2022

Para abatir los delitos de robo a transporte público, a particulares y de carga, así como contra la salud y asaltos a transeúntes, los gobiernos municipales de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero y Atizapán de Zaragoza, pusieron en marcha 30 unidades de la Policía Intermunicipal que realizarán acciones de vigilancia y operativos conjuntos en los límites de cada demarcación.

El presidente municipal de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado y sus homólogos de Cuautitlán Izcalli, Karla Fiesco; de Nicolás Romero, Armando Navarrete y de Atizapán, Pedro Rodríguez, se dieron cita en la zona de La Quebrada para poner en operación las acciones policiales.

Los ediles advirtieron que ninguna acción en contra de ellos va a detener el combate a la delincuencia, la cual se va a fortalecer con el apoyo de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México y Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Rodríguez Hurtado, Fiesco García y Rodríguez Villegas dieron su total respaldo al alcalde de Nicolás Romero, Armando Navarrete, tras al atentado que sufrió hace unas semanas, derivado del combate en contra de los grupos delincuenciales en la zona, pues “a cada acción surge una reacción”.

Tony Rodríguez advirtió que a los alcaldes de estos cuatro municipios no les temblará la mano para enfrentar las acciones de los criminales, y aplicar el estado de Derecho para brindar seguridad, certeza y tranquilidad a la sociedad de que no habrá impunidad para nadie.

“Que sepan todos que no vamos a permitir que ningún grupo delincuencial o grupos que se autodenominan fuerzas que vienen generando un estado de violación a los derechos de nuestra autonomía, y que buscan generar pánico, terror, extorsión, y que se unen porque quizá nos ven que esto no es real y que buscan a través del cobijo de grupos delincuenciales venir a generar a nuestros municipios desestabilidad, extorsiones o amenazas. Que sepan que no estamos solos”, dijo.