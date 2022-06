Arturo Callejo – junio 20, 2022

Inteligencia del Estado es lo que tiene que ingresar a la zona sur del Estado de México donde existe la lucha por el control de la plaza entre cárteles de la droga, mientras que, en el Valle de México las mismas tareas de inteligencia deben trabajar para disminuir el trasiego de droga, el narcomenudeo y el consumo, fenómenos que se dan por la densidad poblacional que existe, exhortó el presidente de la Junta de Coordinación Política en la 60 legislatura mexiquense, Maurilio Hernández González.

Expresó que los ayuntamientos nada pueden hacer para atacar el problema de fondo, pues en primera, el tema del narcotráfico en cualquiera de sus modalidades, llámese trasiego o venta al menudeo no es facultad de éstos y en segunda, no tienen dinero para implementar acciones, “para poder atacar ese flagelo tienen que recurrir a las instancias federales”.

El diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que las autoridades competentes pretenden atacar el efecto, no así las causas que robustecen a los cárteles de la droga, como es la necesidad de la gente, “que no tiene empleo suficiente, bien pagado, no tiene la formación educativa, no tienen todas las oportunidades que se requieren para tener un trabajo y son presa fácil del reclutamiento, hay que verlo así, se recluta a la gente con facilidad, pero también se genera un mercado”.

Lamentó que ante la falta de un sistema educativo, formativo y de oportunidades, así como la recuperación de espacios públicos para que la juventud tenga una formación integral, traiga consigo la debilidad del tejido social.

“Hay que ir por las causas y con una visión de Estado se regenere el tejido social, pero sobre todo, recuperar la capacidad productiva que nos genere condiciones de mejor ingreso para las familias”, acotó el coordinador del grupo parlamentario de Morena.

Con la reciente llegada de Luis Felipe Puente Espinosa a la Secretaría General de Gobierno estatal, dijo, se espera que el tiempo que le resta a la actual administración, eche “la carne al asador” en el rubro de seguridad, pero también se atienda la estabilidad social, la armonía y se garantice que el tejido social se vaya recuperando.