Hoy Estado de México – junio 26, 2022

Al señalar que el gobierno municipal anterior, presidido por Patricia Durán Reveles, fue el más corrupto, la presidenta municipal de Naucalpan, Angélica Moya Marín, calificó como inaceptable que la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) determinara que no son procedentes las peticiones ciudadanas para que se realicen auditorías a las finanzas y obras de la pasada administración municipal.

La actual alcaldesa de Naucalpan dijo que los adeudos en pasivos que dejó Durán Reveles son por una cantidad superior a los 3 mil millones de pesos por el mal manejo de las finanzas, así como los adeudos e incumplimientos bancarios que inhabilitaron a la actual administración para contratar nuevos créditos, dejándolo incluso en Buró de Crédito.

“Es inaceptable que se pretenda encubrir a un gobierno deshonesto, un gobierno que jamás ha aclarado por qué pagó cosas que no se hicieron, además de no pagar el ISR, a los proveedores de pavimentación de calles, pintura, servicios digitales; de presumir obras que dejaron abandonadas, así como el hecho de no pagar sueldos y aguinaldos a los trabajadores del municipio”.