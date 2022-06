Hoy Estado de México-junio 15, 2022

La cantante Ángela Aguilar aconsejó a sus fans que no tengan novio, esto después de haber terminado su relación sentimental con Gussy Lau.

Hace algunos meses se rumoraba que Ángela Aguilar sostenía un romance con el compositor, situación que se confirmó luego de que se filtraron algunas fotos de la pareja besándose, lo cual trajo diversas críticas en contra de la joven de 18 años de edad.

De acuerdo con la versión de Gussy Lau, él público dichas imágenes a través de su Instagram, pero únicamente con sus amigos.

Por lo que después de darse a conocer como Ángela compartió un video en el cual se disculpaba con sus seguidores por lo sucedido, dando entender que su romance con el compositor había llegado a su fin.

Después de esto, la cantante aconsejó a sus seguidoras en uno de sus conciertos en el auditorio Telmex en Guadalajara el pasado fin de semana, no tener novio, luego de hacer algunas declaraciones sobre lo que sucedió.

«Déjenme decirles aquí, niñas no tengan novio. No tengan novio. No tengo nada más que decir, más que no tengan novio».