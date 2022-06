Hoy Estado de México-junio 04, 2022

Un músico de nombre Andy Stone demandó a la cantante Mariah Carey en Estados Unidos por presuntamente infringir a los derechos de autor con su canción All I Want for Chritmas Is You, de acuerdo con información judicial.

Stone aseguró que la canción fue conescrita y grabada por él en 1989, con el mismo nombre y nunca autorizó que la estrella la utilizara.

En la demanda, el músico señala que Mariah y su coguionista Walter Afanasieff participaron sabiendo esto, de manera intencional en una campaña con la cual infringieron sus derechos de autor.

Por lo que exige daños y perjuicios por 20 millones de dólares por aparentes pérdidas de dinero.

Y es que la canción de Mariah fue uno de sus más exitosos temas y ha sido número uno en diversas listas de éxitos en varios países, sobre todo en Navidad.

Pese a que las canciones tienen el mismo título, tienen letras y sonidos distintos, Stone acusa a Mariah de intentar «explotar la popularidad y el estilo único» de su canción.

Fue en 2021 que el músico contacto por primera vez a Carey, sin embargo, o llegaron a ningún acuerdo, por lo que decidió demandar.