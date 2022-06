Hoy Estado de México – junio 02, 2022

México ya se encuentra atravesando su quinta ola de contagios de COVID-19, aunque en esta no se han registrado tantas personas hospitalizadas.

Durante la sesión informativa de “COVID-19 al Día” organizada por el TecSalud, Francisco Moreno, director de medicina interna del Centro Médico ABC, indicó que esta quinta ola duraría entre un mes y mes y medio.

Abundó que en tres o cuatro semanas los casos de coronavirus irán a la baja y confió en que gracias a la inmunidad que ha adquirido la población por las vacunas, no se verán tantos casos graves en el país.

Por su parte, el especialista Alejandro Moreno coincidió en que “no es sorpresa lo que estamos viendo, ya se había anticipado que vamos a tener una quinta oleada, por fortuna como ya se había anticipado no está haciendo catastrófica, no está colapsando a las instituciones, va a entrar en la mayoría de las regiones así seguramente de la mano de las nuevas variantes pero no debe causar pánico”.

Dijo que esta ola debe causar acción y obligarnos a decir que esto no se terminado y el virus no se va a ir, se va a quedar, por lo que se debe de seguir usando cubrebocas en los interiores, ventilar espacios cerrados y vacunarse.