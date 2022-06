Hoy Estado de México-junio 23, 2022

Hace poco una joven mujer platicó a través de TikTok la forma en la que le robaron su automóvil y la manera en que lo recuperó.

Explicó que un día cuando despertó ya no estaban sus llaves, por lo que pensó que las había extraviado, sin embargo, al salir de su residencia, se percató de que su vehículo no estaba.

«Me desperté tarde para ir al psicólogo, entonces estaba buscando las llaves de mi carro. No las encontré y decidí irme en Uber, pero cuando salí tampoco estaba mi carro y dije: ‘Güey, no perdí las llaves, alguien me robó las llaves y me robó mi carro».

Por lo que recordó que su roomie tuvo visitas una noche antes y decidió preguntarle a todos los asistentes.

«Me pongo a investigar: ‘¿Cómo te fuiste tú?’ A ver tú, mándame tu viaje de Uber’ y había un niño que no podía comprobar cómo se había ido, un niño de 17 años».

Por lo que investigó dónde vivía el joven y al encontrarlo, lo interrogó.

«Y de la nada, el morro no tenía la captura de mi casa a la de él, tenía la captura como de tres kilómetros de mi casa y de ahí a su casa y le dije: ‘¿Cómo llegaste de mi casa a ese punto donde pediste el Uber?”, explicó.

Cuando se vio acorralado, el joven confesó su culpabilidad y aceptó que tomó sin permiso el vehículo de la tiktoker.

‘Total que me dijo que en mi carro quiso ir al Oxxo, pero mi carro se chingó y lo tuvo que dejar ahí e irse en Uber. Todavía lo tuve que manipular en modo piscis para que me dijera dónde estaba mi carro porque le dije: ‘No hay pedo si te lo llevaste, solo dime donde está porque yo lo compré con mi dinero, con mi trabajo, no hay pedo si se descompuso, yo lo arreglo, pero dime donde está. Cuando me confesó dónde estaba mi carro, me dijo que si le podía dar un abrazo y ¿sabes qué pasó? Lo abracé

Después de que le reveló la verdad, la mujer consiguió recuperar su vehículo y se dio cuenta de que el daño sí era significativo.

«Lo peor es que el vato me dijo que por favor no le dijera a su mamá, guey, cómo no le voy a decir a tu mamá, quién chingados me lo va a pagar, ¿tú? ¿vendiendo picafresas? No creo”.

Lo peor estaba por llegar, cuando la mamá del joven le aseguró a la tiktoker que su hijo no sabía manejar, por lo que él no podía ser culpable.

Después de que la joven insistió, logró hacer contacto con el padre del menor y le solicitó que la apoyara para cubrir los gastos.

«El papá era un buchonsote que andaba con una morra como de 19 años y el señor ha de haber tenido como 40 (…) la única manera en la que logré que me pagaran mi carro, fue llevando al señor al mecánico y me dijo: ‘¿Qué te parece si me vendes tu carro?’ Cuando me pagaron el carro, el papá del César quería enseñarle una lección de responsabilidad a través de mí, me dijo: ‘Yo te voy a pagar, pero no le vas a decir al César’ Tú vas a fingir con César que yo no te he pagado para que él tenga un trabajo y que te dé dinero semanalmente y accedí, ahí me ves cobrándole al César semana tras semana y el papá me dice: ‘Cuando el César te pague, me depositas’, todavía que no me pagó completo el carro”.