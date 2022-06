Hoy Estado de México – junio 08, 2022

El guionista, director y productor de la primera parte, Todd Phillips, reveló dos fotos en su cuenta de Instagram que confirman una secuela de la película de Joker, y que esta será protagonizada por Joaquin Phoenix.

Phillips indicó que el guión de la secuela de Joker ya está terminado en coautoría con Scott Silver, y con Phoenix para dar vida al maniático Arthur Fleck.

El título preliminar de la película es Joker: Folie à deux.

En su cuenta de Instagram, Todd Phillips subió una fotografía de la portada del guión, el cual está fechado el 18 de mayo de 2022, así como una fotografía en blanco y negro de Phoenix sentado sobre un sofá con lentes negros y un cigarro leyendo el libreto, lo que desató la euforia de sus fans, quienes reaccionaron a la publicación volviéndola viral.

Esta producción está muy cerca de unirse al extenso catálogo de series y películas que el Universo Extendido de DC tiene en marcha.

Y es que se esperan próximamente estrenos como Adam Black, protagonizada por nadie menos que Dwayne Johnson, The Rock; asimismo, está en marcha una serie basada en el Pingüino de Colin Farell, que fue ese personaje en The Batman de Matt Reeves; asimismo, se esperan entrenos en cine como ¡Shazam! Fury of the Gods, que hasta ahora no tiene mayor polémica como sí lo son The Flash —por los arrestos en Hawái de Ezra Miller— o Aquaman: The Lost Kingdom —por el juicio que sostuvo y perdió Amber Heard con Johnny Depp y que citó a gente de Warner—.