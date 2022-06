Hoy Estado de México – junio 29, 2022

En el municipio de Tlalnepantla se acabó la época del burocratismo, además no hay compromisos con nadie, “ni padrinazgos”, expresó el presidente municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, al instalar el Comité de Ética municipal. De forma paralela, exhortó a los integrantes de su gobierno, de todos los niveles, a distinguirse por ser buenos servidores públicos.

Tras tomar protesta a los siete vocales propietarios y suplentes del Comité, el edil dijo que la ética es la consciencia personal de cada quien, de cómo responde a la población de Tlalnepantla, ya que es un municipio importante que no pasa desapercibido, tanto en el Estado de México como a nivel nacional.

Tony Rodríguez señaló que todos los funcionarios del Ayuntamiento, desde directores de área hasta personal sindicalizado, deben actuar de manera responsable para dar respuesta a los problemas y quejas de la gente, “honremos la parte digna de ser servidor público y que la gente nos lo reconozca.

“Quizás a veces no podamos responder todo, pero imagínense, no respondemos positivamente, la gente se va molesta por la falta de atención, porque ya pasó el tiempo burocrático, ‘venga mañana, o no tengo tiempo’, o un trámite tan sencillo o simple, le damos tres o cuatro vueltas a la gente”.

El alcalde sumo importancia a que todos los servidores públicos a su cargo “sean corresponsables a las áreas a las que pertenecemos, que todos vamos en el mismo engranaje, todos luchemos, que el trabajo que hace cada dependencia, instituto, se vea reflejado en la respuesta de todo. Aquí no hay mayor compromiso con nadie, ni padrinazgos, ni de nada, más que el propio trabajo de cada quien.

Subrayó que el Contralor Ricardo Contreras debe ir a las dependencias para constatar que los servidores públicos brindan atención al público en los horarios establecidos, de manera correcta y ordenada.

El Comité de Ética 2022-2024, está integrado por Marco Antonio Rodríguez como Presidente; Eduardo Benhumea, Secretario Técnico; vocales propietarios Luis Antonio Gutiérrez Herrera, Director de Administración; Alina Luna, titular del Instituto Municipal de Educación; Carlos Camacho Ramírez, Subdirector de Información y Análisis Político.